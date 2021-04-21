Fenerbahçe'de Ozan Tufan istatistiksel olarak en iyi sezonunu geçiriyor

Kariyer hedefinin Premier Lig'e gitmek olduğunu belirten Fenerbahçeli Ozan Tufan, istatistik olarak en iyi sezonunu geçiriyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre teknik direktör Emre Belözoğlu da Tufan'ı şampiyonluk mücadelesinin sürdüğü son haftalarda en önemli kozlarından biri olarak görüyor.

Milli orta saha, Başakşehir deplasmanında 2 asist yapma başarısı gösterip takımına önemli bir skor katkısı sağlamıştı. Bu sezon 5 gol ve 9 asistlik performansa ulaşan 26 yaşındaki yıldızın en yüksek rakamları, 2014-15'te 3 gol-7 asist ve geçen sezon 6 gol-6 asist idi.