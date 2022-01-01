Fenerbahçe’de öncelik golcü transferi

Süper Lig'in ilk devresinde beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, ocak ayı için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef, santrfor takviyesi. Bu doğrultuda iki isim ön plana çıktı.

Bunlardan biri Gabriel ‘Gabigol' Barbosa. UOL Esporte'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, sönük geçen Inter deneyiminin ardından ülkesine, Flamengo'ya dönen 25 yaşındaki Brezilyalı santrforun menajeri ile görüşüyor. Fenerbahçe’nin hedefindeki diğer isimse eski oyuncusu Vedat Muriqi. Kosovalı forvetin kiralanması için Lazio ile görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.