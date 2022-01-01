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Spor

Fenerbahçe’de öncelik golcü transferi

Fenerbahçe yönetimi, Flamengo'da oynayan Gabriel Barbosa ve Lazio'daki eski oyuncusu Vedat Muriqi'i kiralamak için harekete geçti.

01 Ocak 2022 11:57

Süper Lig'in ilk devresinde beklentilerin uzağında kalan Fenerbahçe, ocak ayı için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerde öncelikli hedef, santrfor takviyesi. Bu doğrultuda iki isim ön plana çıktı.

Bunlardan biri Gabriel ‘Gabigol' Barbosa. UOL Esporte'de yer alan habere göre sarı-lacivertliler, sönük geçen Inter deneyiminin ardından ülkesine, Flamengo'ya dönen 25 yaşındaki Brezilyalı santrforun menajeri ile görüşüyor. Fenerbahçe’nin hedefindeki diğer isimse eski oyuncusu Vedat Muriqi. Kosovalı forvetin kiralanması için Lazio ile görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

 

 

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