Fenerbahçe'de Nazım Sangare 6 ay yok!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare'nin sakatlığı nedeniyle 6 ay futbol oynayamayacağını açıkladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Nazım Sangare’nin sakatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 38. haftasında oynanacak Yeni Malatyaspor mücadelesi öncesi konuşan Kartal sakatlıklardan şikayetini dile getirdi.

İsmail Kartal, “5-6 maçtır sakatlıklarla uğraşıyoruz. Hep darbe sakatlığı oluyor” dedi.

Sakatlıklarla ilgili sözlerine devam eden İsmail Kartal “Nazım Sangare’nin çapraz bağları koptu, 6 ay oynayamayacak” açıklamasını yaptı.