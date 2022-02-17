Fenerbahçe'de Mesut Özil yok, altyapıdan 5 isim kadroda

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Çekya'nın Slavia Prag takımını konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları GZT Giresunspor maçının kadrosuna göre ilk 11'inde zorunlu tek değişikliğe gitti.

Deneyimli teknik adam, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada UEFA kadrosuna dahil edilmeyen Diego Rossi'nin yerine Dimitris Pelkas'ı tercih etti.

Kartal, Slavia Prag karşısında kalede Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Kim Min-jae, Attila Szalai ve Ferdi Kadıoğlu'dan oluştu. Orta sahada Jose Sosa, Miha Zajc ve Mert Hakan Yandaş'a şans veren Kartal, gol yollarında kanatlarda Dimitris Pelkas ve Bright Osayi-Samuel'e, ileri uçta ise Enner Valencia'ya güvendi.

Sarı-lacivertlilerde, Berke Özer, Ertuğrul Çetin, Ozan Tufan, Mergim Berisha, Serdar Dursun, Ruhan Arda Aksoy, Arda Güler, Marcel Tisserand, Erkan Arda Çağdaş ve Bora Çuha ise Kartal'dan şans bekledi.

Kartal, ilk Avrupa maçında

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, teknik adamlık kariyerinde ilk Avrupa maçına çıktı.

Sarı-lacivertliler ile daha önce Avrupa'da birçok deneyim yaşayan ancak o zaman antrenör olarak görev yapan Kartal, teknik direktör olarak ise ilk heyecanını yaşadı.

Fenerbahçe'de eksikler

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci Çekya temsilcisi karşısında kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo ise UEFA kadrosuna bildirilmemişti.

Serdar Dursun maskeyle kadroda

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Serdar Dursun, Slavia Prag karşısında maskeyle kadroya dahil edildi.

Sarı-lacivertlilerin GZT Giresunspor ile geçtiğimiz günlerde oynadığı karşılaşmada elmacık kemiğinde kırık meydana gelen ve ameliyat edilen Serdar, beklenilenden çok daha kısa bir sürede takıma katıldı.

Son antrenmanda takımla çalışan tecrübeli golcü, Slavia Prag maçının kadrosunda da yer aldı.

Mesut Özil kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Mesut Özil, Slavia Prag maçında kadroya alınmadı.

Sakatlık ve hastalık sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan tecrübeli oyuncu, son idmanda takımdan ayrı salonda çalışmıştı.

Serdar Aziz sakatlandı

Fenerbahçe'nin milli stoperi Serdar Aziz, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı.

Karşılaşma öncesinde kadroda olması beklenen tecrübeli savunmacının, sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadığı öğrenildi.

Ozan Tufan kadroda

Fenerbahçe'nin milli orta sahası Ozan Tufan, Slavia Prag karşısında kadroya dahil edildi.

Son lig maçında tedbir amaçlı yer almayan Ozan, hastalığı sebebiyle de birkaç idmana çıkamamıştı.

Ozan maç öncesi son idmanda ise takımla çalışmıştı.

Taraftar ilgi göstermedi

Fenerbahçeli taraftarlar, Slavia Prag maçına ilgi göstermedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada tribünlerde büyük boşluklar göze çarptı.

Altyapıdan 5 isim kadroda

Fenerbahçe'de Slavia Prag karşısında altyapıdan 5 isim kadroya dahil edildi.

Sakatlık ve hastalık sebebiyle 8 oyuncusundan yoksun sarı-lacivertlilerde, kulübeyi ağırlıklı altyapı oyuncuları oluşturdu.

Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin (18), Ruha Arda Aksoy (18), Arda Güler (16), Erkan Arda Çağdaş (18) ve Bora Çuha (18) İsmail Kartal'dan şans bekledi.