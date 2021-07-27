Fenerbahçe'de Mesut Özil, takımla çalışmalara başladı

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bağırsak enfeksiyonunu atlatan Mesut Özil, takımla yapılan antrenmana katıldı.

Sarı-Lacivertliler’de Mesut Özil, Sinan Gümüş ve Serdar Aziz takımla çalışmalara başladı.

Gençlerbirliği ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Mbwana Samatta’nın MR’a girmesine gerek duyulmadı. Samatta birkaç gün salonda çalıştıktan sonra takıma katılacak. Geçen sezonu Kopenhag’ta kiralık olarak geçiren Zanka İstanbul’a gelerek bireysel antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe yarın Hollanda ekiplerinden Zwolle ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe'den farklı prova

Vitor Pereira yönetimindeki Fenerbahçe, yeni sezon öncesi üçüncü hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sarı-lacivertlilere farklı galibiyeti getiren golü 49' Nazım Sangare, 59' Ozan Tufan, 70' Muhammed Gümüşkaya ve 79' Miha Zajc kaydetti.