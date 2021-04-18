Fenerbahçe'de Mesut Özil, Olivier Giroud için devrede

Gelecek sezon için kadrosuna forvet transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemine son olarak Chelsea forması giyen Olivier Giroud girdi. Sarı lacivertli takımın transferde en çok güvendiği ismin ise Mesut Özil olduğu belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, sezon sonunda Chelsea'nin Fransız golcüsü Olivier Giroud için harekete geçecek. Emre Belözoğlu'nun forvet listesinin ilk sırasında Giroud'un olduğu ve bu transfer için Mesut Özil'in de devrede olduğu belirtildi.

Mesut Özil ikna turlarında

Bu sezon sonu Chelsea ile sözleşmesi sona erecek olan Giroud'un Fenerbahçe dahil birçok takımla temasta olduğunun altını çizen İngiliz basını, Mesut Özil'in de eski takım arkadaşı Giroud ile konuştuğu ve golcü oyuncuyu Fenerbahçe'ye transfer olması için ikna ettiğini iddia etti.

Mesut Özil ile Olivier Giroud, Arsenal'de birlikte forma giymiş ve gösterdikleri uyum dikkat çekmişti. Giroud, Mesut Özil hakkında ''Mesut'un oyunu çok akıcı, çok basit oynuyor. Mesut ile saha içindeki uyumumuz çok güzel. O gerçekten çok kaliteli bir futbolcu'" sözlerini kullanmıştı.

Fransa Milli Takımı ile 107 maça çıkan ve 44 gol kaydeden Giroud, bu sezon Chelsea formasıyla 26 maçta 11 gol kaydetti. (Spor Arena)