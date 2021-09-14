Fenerbahçe'de Mesut Özil bilmecesi yaşanıyor. Yıldız futbolcu için yönetim ile teknik heyetin aynı fikirde olmadığı iddia edildi.

Üst üste üç galibiyetin ardından Sivasspor beraberliğiyle bu sezonki ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe'de Mesut Özil'in performansıyla ilgili tartışmalar devam ediyor.

Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla Arsenal'dan transfer edilen yıldız futbolcu şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre sarı-lacivertli ekipte Mesut Özil konusunda fikir ayrılığı yaşanıyor. Yönetim yıldız ismin ilk 11'de başlamasını isterken teknik direktör Vitor Pereira ise aynı fikirde değil.

Taraftardan Mesut Özil'e destek

Öte yandan Fenerbahçe taraftarı Mesut Özil'e destek için sosyal medyada #YaÖzilYa etiketiyle birçok gönderi paylaştı.

Mesut Özil ise gelen destek mesajlarının ardından Twitter'dan paylaştığı mesajda, "İnanılmaz destekleriniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 5 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu takımına 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.