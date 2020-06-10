Fenerbahçe'de Mauricio Isla ile yollar resmen ayrıldı

Fenerbahçe, Şilili sağ bek oyuncusu Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın formasını giyen Mauricio Isla ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

Isla, Fenerbahçe'de geçirdiği üç sezonda 91 resmi maça çıktı ve 13 asist üretti.

Şilili savunma oyuncusu, ayrılık sonrasında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe gibi muhteşem kulüpte 3 yıl geçirdim. Bundan sonra tüm kalbimle Fenerbahçe için her şeyin en iyisini diliyorum. Bu muhteşem taraftarı asla unutmayacağım. Her zaman kalbimdesiniz." sözleriyle sarı-lacivertli takıma veda etti.