Fenerbahçe'de Löw, tek aday değil

Bu sezon lige erken havlu atan Fenerbahçe’de taraftar, yeni gelecek teknik adamın açıklanmasını sabırsızlıkla bekliyor.

Ligin ikinci yarısı için İsmail Kartal'la anlaşan sarı-lacivertlilerde sezon sonundan itibaren anlaşılacak yeni teknik direktör görev alacak. Gündemdeki bir numaralı ismin Löw olduğu bilinirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iki isimle parasak konuları konuşmaya başladıklarını söylemişti. Koç, Yüksek Divan Kurulu’nda bu konuyla alakalı bilgi vermiş, “3 isimle görüşüyoruz, 2’siyle parasal konuları müzakere etme aşamasına gelinmiştir. Çünkü bu insanlar hemen para pul konuşmuyor. Konsept, kulüp, vizyon... Ne yapmak istiyorsunuz? Nereye varmak istiyorsunuz? Kadrolar inceleniyor” ifadelerini kullanmıştı.

Hürriyet'in haberine göre maddi konuların konuşulmaya başlandığı isimlerin Joachim Löw ve Roger Schmidt olduğu öğrenildi.

Löw ile zaten uzun süredir temaslar devam ediyordu. PSV ile sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmayan Schmidt ile de birçok kez görüşme gerçekleştirildiği belirtildi.