Fenerbahçe'de Löw için imza seferi

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için Joachim Löw ile görüşmelerini sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç, prensip anlaşmasına varılan tecrübeli teknik adamla Almanya'da detayları görüşecek.

Fenerbahçe'de Vitor Pereira görevdeyken gelecek sezonun teknik direktörü için çalışmalar başlamıştı. Portekizli teknik adamla yollar ayrılırken, önemli isimler devre arasında gelmeye sıcak bakmayınca takımın başına sezon sonuna kadar İsmail Kartal getirilmişti.

Sarı-lacivertliler eski hocası Joachim Löw ile sürekli temas halinde kaldı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, yapılan görüşmeler sonunda Alman çalıştırıcı, büyük ölçüde ikna edildi ve taraflar arasında prensip anlaşmasına varıldı.

Haberde başkan Ali Koç'un önümüzdeki birkaç gün içerisinde Almanya'ya gideceği ve son kez masaya oturacağı Löw'le ön protokol imzalayacağı belirtildi.

Buluşmada gelecek sezonun planlaması ve transferlerine dair görüş alışverişinde de bulunulacağı ifade edildi. Yeni teknik adam sezon bittiği zaman açıklanacak.