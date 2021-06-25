Fenerbahçe'de kongre heyecanı yaşanacak. Kulüp tarihinde ikinci kez statta yapılacak kongrede, mevcut başkan Ali Koç, seçimde tek aday olacak.

Fenerbahçe Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, bugün ve yarın gerçekleştirilecek. Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek kongrede mevcut başkan Ali Koç, tek aday olacak.

Adaylığını açıklayan Eyüp Yeşilyurt, yeterli imza sayısına ulaşamadı. Engin Verel de adaylıktan çekildi.

Kulüp tarihinde ikinci kez statta düzenlenecek genel kurulda, aidatını yatıran 29 bin 9 üye oy kullanabilecek.

Saat 10.30'da başlayacak kongrenin İlk gününde mali kongre ve konuşmalar gerçekleşecek, ikinci günde ise oy verme işlemi olacak.

Salgın sürecinde seçim

Fenerbahçe'de seçimli olağan genel kurul ilk kez salgın koşullarında yapılacak.

Daha önce ilkinin 29-30 Mayıs, çoğunluğun sağlanamaması halinde ikincisinin 5-6 Haziran'da yapılması planlanan seçim, İçişleri Bakanlığının "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" kapsamında ertelenmiş ve ilki 5-6 Haziran, ikincisi ise 12-13 Haziran olarak belirlenmişti.

İçişleri Bakanlığının haziran ayı normalleşme tedbirlerindeki yasaklar nedeniyle pazar gününe denk gelmemesi gereken seçim, 5-6 ve 12-13 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilememiş ve son olarak 18-19 ve 25-26 Haziran tarihlerine alınmıştı.

Başkan cumartesi günü seçilecek

Fenerbahçe Kulübünde iki gün sürecek genel kurulda, başkanı seçmek için oy verme işlemi 26 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Kongrenin ilk gününde yönetim, denetleme kurulunun ibra edilmesi ve 2021 yılı bütçesi üyelerin oylarına sunulacak.

Başkan, yönetim kurulu ve diğer kurulların belli olacağı cumartesi günü ise üyeler oy kullanacak.

Sandıklar oy verme işlemi bittikten sonra toplu olarak açılacak ve genel kurul divan başkanının öncülüğünde oylar sayılacak. Günün sonunda genel kurul divan başkanı, sarı-lacivertli kulübün başkanını açıklayacak.

Oy kullanma hakkı 29 bin 9

Fenerbahçe'de kongre öncesinde 29 bin 9 kişinin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan kongre üye sayısı 28 bin 902, temsilci üye delege sayısı ise 107 olarak belirlenmişti.

Sarı-lacivertlilerde buna göre oy kullanma hakkına sahip kişi sayısı toplam 29 bin 9 oldu.

Ali Koç 2018'deki tarihi kongrede Aziz Yıldırım'ı geride bırakarak başkanlığa seçilmişti.

Ali Koç'un listesi belli oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimli olağan genel kurul öncesi yönetim kurulu aday listesini açıkladı.