Fenerbahçe'de Kokoskov ayrılırsa ilk aday Djordjevic

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'da Igor Kokoskov'un Dallas Mavericks'e gitmesi durumunda yerine Sasa Djordjevic'in getirilebileceği iddia edildi.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Igor Kokoskov'un ismi NBA ekiplerinden Dallas Mavericks ile anılıyor. Son haberler Kokoskov'un Fenerbahçe'de kalacağına yönelik olsa da Sarı-Lacivertliler'in duruma hazırlıklı olmak adına Virtus Bologna'dan ayrılan Sasa Djordjevic'i gündeme aldığı iddia edildi.

Igor Kokoskov'un ismi Dallas Mavericks'te koç Jason Kidd'in yardımcılığı adına geçiyordu. Kokoskov'un Slovenya Milli Takımı'nda daha önce çalıştığı Luka Doncic ile yeniden bir araya geleceği ve anlaşmanın yakın olduğu iddia ediliyordu.

Sırp basınından Zurnal'ın haberine göre Kokoskov, daha önce çalıştığı Phoenix'e bir seyahat gerçekleştirse de döndüğünde Fenerbahçe'nin başındaki görevine devam edecek. Yeni sezon adına Kokoskov'un dinlendiği belirtilse de yine de esas kararının önümüzdeki günlerde belli olacağı aktarılmakta. (Fanatik)