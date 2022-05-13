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Spor

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil'in yeni adresini duyurdular

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Inter Miami ve Hull City'nin ardından yıldız oyuncu için son iddia kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübü oldu.

13 Mayıs 2022 13:53

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılmasının ardından adı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anılan Mesut Özil hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

Fox Deportes'te yer alan habere göre Mesut Özil için Inter Miami ve Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında bulunduğu Necaxa kulübüne transfer olabilir.

Haberde, Özil'in hissedarları arasında bulunduğu Necaxa'ya transfer olması durumunda yalnızca kulübün değil aynı zamanda ligin kaderinin değişebileceği ifade edildi.

Haberde ayrıca Mesut Özil'in Meksika futboluna büyük ses getirebileceği aktarılırken "Queretaro'da Ronaldinho'nun yaptığı gibi devrim yaratabilir" ifadesi kullanıldı. Özil'in olası yeni adresleri arasında en ciddi taliplerin Hull City ve Inter Miami olduğu da hatırlatıldı.

Ünlü isimlerle birlikte hissedar olmuştu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Mesut Özil, beraberinde ünlü oyuncu Eva Longoria ve ünlü model Kate Upton ve eşi Justin Verlander, NBA yıldızı Victor Oladipo'nun da bulunduğu bir grup yatırımcı ile birlikte Meksika 1. Lig ekibi Necaxa'nın %50 hissesini satın almıştı.

 

 

 

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