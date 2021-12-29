Fenerbahçe'de Jorge Jesus sesleri

Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından henüz takımın başına geçecek ismin açıklanmadığı Fenerbahçe’de dünyaca ünlü başka bir Portekizli teknik direktör olan Jorge Jesus gündeme geldi.

Hürriyet'in haberine göre; Benfica'daki görevinden ayrılan Jorge Jesus da Fenerbahçe'de teknik direktör adayları arasına girdi.

Kariyeri boyunca 17 takım çalıştıran Jesus'un Brezilya'ya dönmesi de olasılıklar arasında gösteriliyor. Brezilya'nın son şampiyonu Flamengo da teknik direktörlük koltuğu için Jorge Jesus'la irtibat halinde bulunuyor.

Pizzi’yi kadro dışı bıraktı, takım karıştı

Benfica’nın Portekiz Kupası son 16 turunda ezeli rakibi Porto’ya 3-0 yenildiği maçın ardından takım kaptanlarından Pizzi ile tartışma yaşayan Jesus’un oyuncuyu kadro dışı bırakması sonrasında diğer futbolcuların dünkü idmana çıkmayı reddettiği öne sürüldü.

Bu yaşananların ardından ayrılma kararı alan Jesus’un adının Fenerbahçe ile anılması bile taraftarlarla heyecan yaratırken gözler yönetimin atacağı adımlara çevrildi. Ancak Brezilya’da büyük başarılara imza attığı Flamengo’nun Jorge Jesus’u yeniden takımın başına getirmek istediği iddia edilirken, deneyimli teknik adamın kararının ne olacağı merakla bekleniyor.

Jorge Jesus teknik direktörlük kariyeri boyunca 17 farklı takımda çalışırken görev yaptığı 3 farklı ülkede de kupa sevinci yaşamayı başardı.

Jesus, Sporting’in başında üst üste 2 kez UEFA Avrupa Ligi finaline kalırken, 2012-13’te Chelsea’ya 2013-14’te Sevilla’ya kaybetti.