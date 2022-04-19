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Spor

Fenerbahçe'de İsak Vural tarihe geçmeye hazırlanıyor

19 Nisan 2022 10:00

Fenerbahçe'nin Benfica'dan kadrosuna kattığı 15 yaşındaki İsak Vural'ın Shakhtar Donetsk maçında forma giymesi bekleniyor.​​​​​​​

Fenerbahçe'de özel maçta 19 Nisan Salı günü saat 17.00'de Kadıköy'de Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

İsak Vural'ın da teknik direktör İsmail Kartal'ın şans vermesi halinde bu karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. 15 yaşındaki futbolcu, sahaya çıkması durumunda Fenerbahçe formasını giyen en genç oyuncu olacak.

Ülker Stadı’nda saat 17.00’da başlayacak maçı TRT SPOR ve FB TV yayımlayacak.

 

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