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Spor

Fenerbahçe'de ilk yolcu Moses

Sarı-lacivertli kulübün Nijeryalı yıldızı, İtalyan devi Inter için sağlık kontrolünden geçecek

20 Ocak 2020 20:41

Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Victor Moses'ın yarın İtalya'ya gideceği ileri sürüldü.

İtalyan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; 29 yaşındaki Nijeryalı oyuncu bu hafta içi İtalya'ya gidecek ve sağlık kontrolünden geçecek.

Haberde, Moses'ın sezon sonuna kadar Inter'e kiralanacağı ifade edilirken Chelsea teknik direktörü Frank Lampard da gelişmeyi doğruladı ve "Moses kiralıktan geri dönüyor ama başka bir yere transfer olmak için. Şu an görüşmeler devam ediyor." diye konuştu.

Sky Italia ise Victor Moses'ın, 21 Ocak günü İtalya'ya giderek Inter için sağlık kontrolünden geçeceğini duyurdu.

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