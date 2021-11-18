Fenerbahçe'de ilginç istatistik; Galatasaray'a gol atan yok

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin pazar günü oynayacağı derbi maçı öncesinde ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Şu anda kadroda yer alan oyunculardan hiçbirinin Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a karşı golü bulunmuyor.

Fenerbahçe , ligdeki kötü gidişe ezeli rakibi karşısında son vermek için sıkı bir şekilde çalışıyor. Galatasaray karşısında alınacak bir galibiyet, sarı-lacivertlilere sadece 3 puan değil, moral ve zirve yolunda umut aşılayacak. Bu maçın futbolcular için de farklı bir önemi var. Tarihte eşine az rastlanacak biçimde, şu anda kadroda yer alan oyunculardan hiçbirinin Fenerbahçe formasıyla Galatasaray’a karşı golü bulunmuyor.

İlk galibiyet olacak!

Bunun iki ana nedeni var. İlki, sarı-lacivertlilerin son yıllarda kadroda her sezon başında ciddi şekilde revizyona gitmesi. Bir diğeri ise Fenerbahçe’nin son dönemde ezeli rakibi karşısında zorlanması. Kanarya, Galatasaray’a karşı çıktığı son 4 maçta 2 yenilgi ve 2 beraberlik alabildi ve tek gol (Max Kruse’den geldi) attı. Bu nedenle pazar günkü dev derbide sarı-kırmızılıların kalesini havalandıran her futbolcu "Gerçek Fenerbahçeli" olacak. Bir diğer önemli istatistik ise kadroda sarı-lacivertli formayla Galatasaray galibiyeti gören isim de olmaması. (Fanatik)

Koç’un zaferi yok

Kanarya’nın olası bir galibiyeti, Ali Koç’un da başkanlık dönemindeki ilk zaferi olacak. Fenerbahçe, Koç göreve geldikten sonra Galatasaray ile 6 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 4’ü berabere bitti, 2’sinde ise Kanarya kaybetti. Üstelik her 2 mağlubiyet de Kadıköy’de geldi. Ezeli rakibe karşı iç sahadaki 20 senelik yenilmeme rekoru da tarihe karışmış oldu.

4 futbolcu eski takımlarında gol atabildi

Kadroda yer alan oyunculardan Jose Sosa, Filip Novak, İrfan Can Kahveci ve Serdar Aziz, Galatasaray’a karşı eski takımlarında gol sevinci yaşamıştı. Sosa ve Novak, Trabzonspor’da oynadıkları dönemde Sarı-Kırmızılılar’ın ağlarını sarstı. İrfan ise Başakşehir’de görev yaptığı dönemde Galatasaray’a karşı 1 gol atarken, 2 de asist yaptı. Serdar Aziz ise Bursaspor’da çıktığı ilk mücadelede Sarı-Kırmızılılar’a gol attı.

Başka takımlarla Galatasaray’a karşı oynayanlar

İrfan Can (Başakşehir: 8 maç 1 gol, 2 asist / Gençlerbirliği 5 maç)

Jose Sosa (Trabzonspor 4 maç 1 gol, 2 asist / Beşiktaş 4 maç)

Serdar Aziz (Bursaspor 8 maç 1 gol)

Filip Novak (Trabzonspor: 3 maç 1 gol)

Nazım Sangare (Antalyaspor 4 maç)

Mert Hakan (Sivasspor 3 maç)

Fenerbahçe formasıyla ilk kez Galatasaray derbisine çıkacaklar

İrfan Can, Miha Zajc, Filip Novak, Serdar Dursun, Min-Jae Kim, Muhammed Gümüşkaya, Arda Güler, Diego Rossi, Mergim Berisha, Max Meyer, Dimitrios Pelkas, Miguel Crespo. (Fanatik)