Fenerbahçe'de iki adımlı plan: Kartal ve Löw

Vitor Pereira'nın görevden alındığı Fenerbahçe'de hedef, sezon sonuna kadar takımı İsmail Kartal'a emanet edip gelecek sezon Joachim Löw'ü getirmek.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre Kartal, bu teklife sıcak bakmasa da Fenerbahçe'de her zaman görev almak istediğini yakın çevresine iletti. Başkan Ali Koç'un gelecek sezonki tek hedefi ise Joachim Löw.

Dünya şampiyonu Alman hoca, kabul ederse yardımcısı İsmail Kartal ile sarı-lacivertlilerde yeni bir sayfa açacak. Bu arada Kenan Koçak için TFF'den izin çıkmadı. Slaven Bilic ile ise sözleşmedeki detaylarda pürüzler için görüşmeler devam ediyor.