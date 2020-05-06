Fenerbahçe'de İbrahim Kutluay sürprizi!

Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay, basketbol şubesinin başına geçmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Zeljko Obradovic'in geleceği belirsizliğini korurken, 2018'deki kongreden beri şubenin başında bulunan Semih Özsoy görevden alındı.

Sabah'ın haberine göre; kulislerde Özsoy'un 'başarısız bulunduğu için bu kararın alındığı' söylenirken yerine P&G şirketinin Türkiye-Kafkasya Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Tankut Turnaoğlu'nun adı ön plana çıktı. Ancak Turnaoğlu'nun yoğun iş hayatı nedeniyle bu görevi kabul edemeyeceğini ilettiği vurgulanırken, Fenerbahçe'nin efsane basketbolcusu İbrahim Kutluay'ın ismi de gündeme geldi.

Semih Özsoy ayrıca futbol şubesindeki görevlerinden de alındı. Başkan Ali Koç futbolla ilgili her şeyi Emre Belözoğlu'na teslim edecek.