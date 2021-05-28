Fenerbahçe'de Gustavo ve Perotti çatlağı

Fenerbahçe yönetimi kulübü mali yönden rahatlatmak için oyunculardan indirim isterken Luiz Gustavo ve Diego Perotti'nin bu talebi reddettiği belirtildi.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre yıllık ücreti 3 milyon Euro dolayında olan Brezilyalı oyuncunun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Arjantinli yıldızın kontratı ise Haziran 2022'de bitiyor. Sakatlığı nedeniyle futbol hayatı tehlikede olan 32 yaşındaki oyuncunun ayrılmak için kalan ücretini istediği belirtildi. Gustavo ise Fransa'ya dönmek istiyor. 33 yaşındaki orta sahanın da Perotti gibi alacaklarını tamamını talep ettiği öğrenildi.