Fenerbahçe'de gündem Hidemasa Morita

İyi bir ön libero arayan Fenerbahçe'nin gündemine Japon oyuncu Hidemasa Morita geldi. Sarı-lacivertliler, Morita'yı uygun bir bonservisle Portekiz ekibi Santa Clara'dan almak istiyor.

Teknik direktör Vitor Pereira'nın takımın başına geçmesiyle farklı bir yapılanmaya giden Fenerbahçe'de ayrılanların yerleri yavaş yavaş doluyor.

Sabah'ın haberine göre, Kim (stoper), Burak Kapacak (sol açık), Çağtay Kurukalıp (sol bek) ve Serdar Dursun'u (forvet) alan sarı-lacivertlilerde sıra orta sahaya geldi.

Portekiz Ligi'nde Santa Clara'da forma giyen Hidemasa Morita'nın 3 yıl kontratı bulunuyor. Sarı-lacivertliler, büyük bir potansiyeli olduğuna inandığı 26 yaşındaki Japon futbolcuyu, uygun bir bonservis bedeliyle kadrosunda görmek istiyor.

Geçen sezonun devre arasında Santa Clara'ya katılan Morita 29 maçta boy gösterirken, ön libero oynamasına karşın 3 gol, 2 asitle hücumda da etkili olduğunu kanıtladı. Tecrübeli futbolcu, ön liberonun dışında 8 numara ve sağ bekte de forma giyebiliyor.

GOAL Japonya muhabiri Yasuhiro Ondo Morita'yı şu sözlerle değerlendirdi:

"İyi bir vücut dengesine sahip. Top kapma ve atakları kesme yeteneğiyle tanınıyor. Topla mesafe kat edebiliyor ve atağa kaldıran pasları atmayı seviyor. En dikkat çeken özelliği ise yer aldığı takımın savunmasını yukarıya taşıyan kalitesi."