Fenerbahçe'de gözler, Başkan Ali Koç'un basın toplantısında

Yeni sezon planlaması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gözler Başkan Ali Koç'un bugün yapacağı açıklamalara çevrildi.

Geçen sezonu üçüncü sırada bitiren Fenerbahçe'de yeni sezon için kadro çalışmaları sürerken bir yandan da teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Gözler Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün saat 15.30'da kulüp televizyonunda basın mensuplarına yapacağı açıklamalarda.

Emre Belözoğlu'nun kulüpteki durumun da bugün Ali Koç'un yapacağı açıklamayla netleşmesi bekleniyor.

Başkan Ali Koç, daha önce mevcut kadronun iskeletinin korunacağını ve çok sayıda transfer yapılmayacağını açıklamıştı.