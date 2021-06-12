Fenerbahçe'de gençleşme hamlesi

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un kadroyu gençleştirme kararı aldığı belirtildi.

Sözleşmeleri sona eren 36 yaşındaki Cisse ve Gökhan Gönül ile 32 yaşındaki kaleci Harun Tekin'in opsiyonları kullanılmadı, bu futbolcularla yollar ayrıldı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre mukavelesi devam eden 36 yaşındaki Sosa, 34 yaşındaki Luiz Gustavo, 31 yaşındaki Novak ve 33 yaşındaki Diego Perotti ile de ilişkinin kesilmesi yakın. Bu futbolcuların yerine sarı-lacivertliler gelecek vaat eden genç isimleri kadroya katarak, geçen sezon oldukça yüksek olan yaş ortalamasını düşürmeyi hedefliyor. Kadro yapılanması konusunda hocanın raporuna göre son kararlar verilecek. Caner Erkin, Serdar Aziz, Mesut Özil ve Valencia kalacak.