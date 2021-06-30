Fenerbahçe'de Fonseca için geri sayım başladı; tek şart şampiyonluk

Fenerbahçe, Paulo Fonseca için geri sayımda. Roma ile kontratı bugün resmen bitecek olan 48 yaşındaki Portekizli hocanın açıklanması bekleniyor. Başkan Ali Koç, Fonseca ile görüşmeleri bizzat yürütürken tarafların el sıkışmakta fazla zorlanmadığı belirtiliyor.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in aktardığına göre Koç'un olmazsa olmazının şampiyonluk olduğu ve Kanarya'nın patronunun deneyimli çalıştırıcıdan tüm planlarını buna göre yapmasını istediği öğrenildi. Fonseca'nın da bunun için şartların oluşması gerektiğini belirtip isteklerini ilettiği belirtildi.

Kongre sonrası Koç “Kadromuz yüzde 70 hazır” demiş, yönetici Selahattin Baki de transfer için “İlk 11'de hemen fark yaratabilecek 3-4 majör oyuncu” ifadesini kullanmıştı. Bu sözler Fonseca'nın istekleriyle örtüşüyor. Şampiyonluk şartını kabul eden Portekizli teknik adam, kafasındaki plana göre Fenerbahçe'nin eksiklerini belirledi ve takımın temel iskeleti için 4 veya 5 oyuncu alınmasını istedi. Bu konuda da anlaşma sağladıktan sonra Fenerbahçe-Paulo Fonseca birlikteliğinin bugün veya yarın açıklanması bekleniyor.