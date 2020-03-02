Fenerbahçe'de Ersun Yanal'la yollar ayrıldı; Emenike, Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaştı

Fenerbahçe'nin eski forvetlerinden Emmanuel Emenike, teknik direktör Ersun Yanal'la yolların ayrılmasının ardından Aykut Kocaman'ın fotoğrafını paylaştı.

Emenike paylaşımının üzerine, "Hiç onun için oynamadım, neden onun en iyi teknik direktörlerden biri olduğuna inanıyorum bilmiyorum" yazdı.

Fenerbahçe'yi iki farklı dönemde toplam dört sezon yöneten Kocaman, bir lig şampiyonluğu, iki Türkiye Kupası kazandı. Kocaman liderliğindeki Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadı.

Aykut Kocaman, Fenerbahçe'nin başında toplamda 198 resmi maça çıktı.

Sarı-lacivertli ekip, deneyimli teknik direktör yönetiminde çıktığı resmi karşılaşmalarda 118 galibiyet alırken, 43 mücadeleden beraberlik, 37 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 388 gol gönderen Fenerbahçe, kalesindeki 206 gole engel olamadı.