Fenerbahçe'de Enner Valencia paniği

Fenerbahçe'nin forma ismi Enner Valencia'nın milli takımdan geç dönecek olması teknik ekibi arayış içine soktu.

Ekvador Milli Takımı'nda bulunan Enner Valencia'nın Demir Grup Sivasspor maçına yetişme ihtimali zor görünüyor. Pazartesi günü Şili maçında milli formayı terleten Valencia bu mücadeleden 3 gün sonra Uruguay deplasmanında sahaya çıkacak. Yıldız futbolcu ertesi gün direkt uçuş bulabilse bile yaklaşık 17,5 saatlik uçak yolculuğunun ardından pazar günü saat 17.00'de başlayacak Sivasspor maçında oynaması zor görünüyor.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre, perşembeyi cumaya bağlayan gece 01.30'da Uruguay deplasmanına çıkacak olacak yıldız futbolcunun yerine Vitor Pereira'nın pazar günü Sivasspor karşısına Osayi-Samuel veya sakatlıktan dönen İrfan Can Kahveci'ye şans vermesi bekleniyor.

Bu sezon çıktığı 3 maçta 5 gol atan Valencia'nın yol yorgunu olması nedeniyle Pereira'nın bu maçta solda Rossi, santrforda Berisha, sağda ise Osayi vea İrfan Can'a şans vermesi bekleniyor.