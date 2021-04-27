Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu rüzgarı

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, etkisini göstermeye başladı. Sarı-lacivertliler, Erol Bulut ile yollarını ayırdıktan sonra göreve getirdiği Emre Belözoğlu ile çıktığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Bu süreçte 13 puanı hanesine yazdırdı ve zirve yarışında iddialı konuma geldi. Sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetiminde birçok istatistikte ligin zirvesine çıktı.

Topla oynama konusunda özel çalışmalar yaptıran Belözoğlu ve ekibi, meyvelerini saha içinde aldı. Son 5 haftalık veriler incelendiğinde, ligin en çok topla oynayan takımı Fenerbahçe oldu.

İsabetli pas konusunda da ciddi bir gelişme gösteren sarı lacivertliler, bu alanda da ligde 2'nci sırada.

Fenerbahçe, rakip yarı sahada isabetli pas konusunda da verilerini iyileştirdi.

Sosa'nın önderliğindeki sarı lacivertliler, rakip yarı sahada isabetli pas oranında da ligde 3'üncü oldu.

Hücum etkinliğinde de ivmesini yükselten Fenerbahçe; rakip ceza sahasında topla buluşma, gol beklentisi ve şut istatistiklerinde zirvede bulunuyor.

Son 5 haftada ligin en çok şut atan takımı olan sarı lacivertliler, isabetli şut konusunda da ligin en başarılı 2'nci takımı olmayı başardı. (TRT Spor)