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Spor

Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın sağ omuzu çıktı

12 Ağustos 2021 15:18

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas'ın sabah antrenmanında sağ omuzu çıktı. Kulüp doktorları tarafından omzu yerine oturtulan Yunan futbolcunun tedavisine başlandı.

Fenerbahçe , bu sabah yapılan idmanda Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın omzunun çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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