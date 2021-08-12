Fenerbahçe'de Dimitris Pelkas'ın sağ omuzu çıktı

Fenerbahçe'nin Yunan orta sahası Dimitris Pelkas'ın sabah antrenmanında sağ omuzu çıktı. Kulüp doktorları tarafından omzu yerine oturtulan Yunan futbolcunun tedavisine başlandı.

Fenerbahçe , bu sabah yapılan idmanda Yunan yıldızı Dimitris Pelkas'ın omzunun çıktığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Dimitris Pelkas’ın sabah yapılan antrenmanımızda sağ omuzu çıkmıştır. Takım Doktorumuz Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuz yeniden yerine oturtulmuş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."