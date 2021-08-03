Fenerbahçe'de Caulker, Pereira'nın gözüne giremedi

Fenerbahçe yönetiminin savunmanın iki numarası olsun diye transfer ettiği Steven Caulker, hocası Vitor Pereira'nın gözüne giremedi. Portekizli teknik adam, tecrübeli oyuncunun ancak rotasyonda kullanabileceğini bildirdi. Sarı lacivertlilerde savunmaya transfer kesinleşti.

Fenerbahçe’nin yeni teknik patronu Vitor Pereira, özellikle üçlü savunma kurgusunu denemesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Pereira, Tisserand gibi umutların kesildiği bir isimden hazırlık döneminde verim almayı başardı.

Sözcü'nün haberine göre tecrübeli çalıştırıcı, beklentilerin çok olduğu Steven Caulker'da hayal kırıklığı yaşadı. Pereira, Caulker hakkında olumsuz rapor hazırladı. Kendisi göreve gelmeden önce, ‘Fenerbahçe'nin yeni savunma bakanı' sloganıyla transfer edilen İngiliz tecrübe, Portekizli hocanın tedrisatından geçemedi.