Fenerbahçe'de çanlar Vitor Pereira için çalıyor!

2015-16 sezonunda Van Persie ile yaşadığı krizlerle gündeme gelen Vitor Pereira, ikinci döneminde de benzer bir senaryonun içinde. Pereira'nın sorun yaşadığı futbolcular kervanına Mesut Özil'in ardından Konya’da 41. dakikada kenara alınan Dimitris Pelkas ve Nazım Sangare de eklendi. Pelkas, kendisine bir şeyler anlatan hocasını tersledi. Takımla Portekizli arasında ipler gerildi.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Vitor Pereira, Fenerbahçe ’deki ilk dönemi olan 2015-16 sezonunda Van Persie, Nani, Kjaer, Diego, Meireles, Josef, Markovic gibi yıldızların olduğu kadroyla başarılı olamamıştı. Portekizli teknik adam, başarısız sonuçlar kadar dünyaca ünlü golcüsü Robin van Persie ile yaşadığı sorunlarla da gündeme gelmişti. RvP, hocasından duyduğu memnuniyetsizliği dışa vurmaktan çekinmemişti. Özellikle 20 Eylül 2015’te Kadıköy’de Bursaspor arasında oynanan maçta yaşananlar hafızalara kazınmıştı. Van Persie, 70. dakikada oyuna girmeye hazırlanırken yanına gelen hocasına eliyle, “Kulübeye dön” işareti yapmış ve kendisini dinlememişti. Pereira, Fenerbahçe’deki ikinci döneminde de kendisini benzer bir senaryonun içinde buldu.

Yelek fırlattı şişeleri tekmeledi

Portekizli çalıştırıcıya isyan bayrağını açan ilk isim yine dünyaca ünlü bir yıldız, Mesut Özil oldu. Tecrübeli oyuncu, Kasımpaşa karşısında kendisini maç boyunca ısındırıp oyuna almayan hocasına çok sinirlenmiş, kulübeye dönerken yeleğini çıkarıp Vitor Pereira’nın önüne fırlatmıştı. Mesut, antwerp maçında ise oyundan çıkınca kulübedeki şişeleri tekmelemişti. 2-1 kaybedilen Konyaspor karşılaşmasında ise Dimitris Pelkas ve Nazım Sangare, 53 yaşındaki teknik adama tepki gösteren son isimler oldu.

Rahatsızlık büyük

Skor 2-0’a gelince Vitor Pereira 41. dakikada oyuncu değişikliği yaptı ve Yunan yıldızla Nazım’ı kenara aldı. İki oyuncu da bu karara sinirlendi. Pelkas, kendisine gelip bir şeyler söyleyen hocasını tersledi. Takımda zaten sık sık rotasyon yapılması, idmanda çok iyi performans sergileyen oyuncuların maçlarda yedek kalması nedeniyle hocaya karşı bir rahatsızlık vardı. Yaşanan son olaylarla birlikte Vitor Pereira, taraftarın ardından artık öğrencilerinin de güvenini kaybetmeye başladı.

Önemli zirve!

Alınan kötü sonuçların ardından hedef adam haline gelen Vitor Pereira, Konya mağlubiyeti sonrası, “Yapmamız gereken, başkanımızla birlikte konuşup bu durumu tersine çevirmek” ifadelerini kullanmıştı. Yönetim ile Portekizli teknik adam arasında bu hafta olağanüstü bir toplantı gerçekleştirileceği öğrenildi. Ta rafların bugün ya da yarın bir araya gelmesi bekleniyor. Başkan Ali Koç’un, geldiği günden beri arkasında durup büyük destek verdiği Pereira’dan kötü gidişin hesabını soracağı kaydedildi. 53 yaşındaki teknik adamın vereceği cevaplar, takımdaki geleceğini belirleyebilir. Başkan Koç’un ayrıca takım kaptanları ya da oyuncuların tamamıyla, Pereira’nın yer almayacağı bir toplantı da yapabileceği öne sürüldü. Samandıra’da gerçekleştirilecek bu görüşmelerden çıkacak sonuçlar merakla bekleniyor.