Fenerbahçe'de Can Bartu'nun heykeli açıldı

Fenerbahçe'de kulübün efsaneleşmiş sporcularından Can Bartu'nun Kadıköy'deki Yoğurtçu Parkı'nın yanındaki alana geçtiğimiz gece yerleştirilen heykeli, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Yoğurtçu Parkı'nın yanındaki trafiğe kapatılan yolda düzenlenen törene Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Can Bartu'nun yakınları, kulübün eski sporcuları ve taraftarlar katıldı.

"Bartu, formayı futbolculara emanet etti"

Törende söz alan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyada özel insanlar vardır ki, bilmek ve tanımak istersiniz. Dünyaya özel misyonlarla gelmişlerdir. Can Bartu öyle bir insandır. Dobra karakter. Çok az sporcuya nasip olacak eşsiz sportif başarılarıyla efsanemiz. Can Bartu özel bir insandır. Herkesin örnek aldığı, kendi mensubu olmasını isteyeceği biri. İyi ki Can Bartu Fenerbahçeli. İyi ki Fenerbahçe'nin evladı olmuş.

"Tabii ki her ölüm erkendir ama bu sözler, efsanemiz için daha da geçerlidir. Düşünebiliyorsunuz bir kişisiniz ve binlerce aile evlatlarına sizin isminizi veriyor. Nerede var bunun örnekleri? Vefatından önce planlarımız vardı, birkaç kez maça çağırmıştık, olmamıştı. En son derbi için plan yapmıştık ama ne acı ki, maçtan bir gün önce cenazesini düzenledik.

"Can Bartu için 'Ne yapabiliriz' diye düşündük ve yönetim kurulumuzla konuşarak efsanemizin heykelini yapma kararını aldık. Futbolculara sesleniyorum: Sinyor Bartu bu formayı sizlere emanet etti. Artık bu formanın hakkını verme zamanı geldi. Buradan size mesajım olsun."

Bartu'nun kızından Koç ve Yıldırım'a teşekkür

Can Bartu'nun kızı Gülfer Arığ ise heykel için Ali Koç'a, Can Bartu'nun isminin futbol takımının tesislerine verilmesi sebebiyle ise eski başkan Aziz Yıldırım'a teşekkür etti. Arığ, "Can Bartu'nun adının birçok çocuğa verilmesi gurur verici" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından heykel, kesilen kurdele ile açıldı.