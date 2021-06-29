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Spor

Fenerbahçe'de Can Bartu'nun heykeli açıldı

29 Haziran 2021 18:16

Can BartuFenerbahçeŞerdil Dara OdabaşıAli KoçVefa Küçük
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