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Spor

Fenerbahçe'de birçok futbolcu, Erol Bulut'u takipten çıktı

26 Mart 2021 15:29

Fenerbahçe'de Erol Bulut'un görevden alınmasının ardından birçok Fenerbahçeli futbolcu Bulut'u takipten çıktı.

Fenerbahçe'de Erol Bulut dönemi dün itibariyle resmen sona erdi. Sarı-Lacivertli takım resmi açıklamayla Bulut'un görevine son verildiğini duyurdu. Bu kararın ardından bir çok Fenerbahçeli futbolcu sosyal medya hesaplarından Bulut'u takipten çıkardı.

Sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sinan Gümüş, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Tufan, Pelkas ve Harun Tekin, Erol Bulut'u Instagram'da takipten çıkardı.

Mesut Özil, İrfan Can Kahveci ve Fenerbahçe Kulübü ise hala Erol Bulut'u takip etmeye devam ediyor.

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