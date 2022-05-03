Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi Arda Güler gelişmesi!

Fenerbahçe'de son haftalarda gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Arda Güler konusunda sürpriz bir gelişme yaşandı. Genç oyuncunun derbide oynama durumu 17 Milli Takımı'na davet edildiği için riske girdi.

Fenerbahçe'nin bu sezon performansı en fazla yükselen ismi olan Arda Güler konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in 36'ncı haftasındaki Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesi Arda Güler, U-17 Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek U-17 Milli Takımı'nın aday kadrosunun 7 Mayıs'ta Riva'daki Milli Takım tesislerinde toplanacağı öğrenildi. 8 Mayıs'ta oynanacak Beşiktaş derbisi öncesi, sarı-lacivertlilerin özel izin almaması halinde Arda Güler'in dev maçı kaçıracağı kaydedildi.

Arda Güler'in 7 Mayıs'ta toplanacak olan U-17 Milli Takımı kadrosuna dahil olması ve Avrupa Şampiyonası'nda oynaması halinde Beşiktaş, Karagümrük ve Yeni Malatyaspor müsabakalarında forma giyememesi bekleniyor.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi elemeleri ve UEFA Konferans Ligi'nde toplam 12 maça çıkan Arda Güler 3 gol, 4 asistlik performans sergiledi.