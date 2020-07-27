Fenerbahçe'de Bakasetas sesleri

Max Kruse, büyük umutlarla geldiği Fenerbahçe’den sözleşmesini fesh ederek ayrıldı. Yönetim, yeni sezonda takımın hücumdaki patronu olacak yeni isim için hazırlıklara başladı. 10 numara pozisyonu için Giuliano ve Bakasetas’ın isimleri ön plana çıkıyor.



Öncelik Fenerbahçe’nin eski yıldızı olan Sambacı’da. Giuliano ve menaceri, kulübü Al-Nassr’ın maaş ödemesi yapmaması üzerine FIFA’ya başvurmuştu.

Suudi takımı alacakları ödese de ciddi bir gecikme olduğu için Sambacı’nın boşa çıkma ihtimali halen var. Fenerbahçe, gelişmeleri yakından takip ediyor.



Taraftarların da bu transfer döneminde takımda görmeyi en çok istedikleri isim, 30 lig maçında attığı 14 gol ve yaptığı 5 asistle Fenerbahçe’yi son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Giuliano.

Giuliano olmazsa Bakasetas

Fanatik'in haberine göre; Alanyasporlu Anastasios Bakasetas ise sarı-lacivertlilerin 10 numara için düşündüğü diğer isim. Takımın başına geçmeye hazırlanan Erol Bulut, öğrencisini de yanında getirmeyi çok istiyor.



Hücumdaki katkısı kadar savunmaya da yardım eden Yunan yıldız, bu sezon Bulut’un sistemindeki en önemli parçalardan biriydi. Eğer Giuliano konusunda gelişme yaşanmazsa, Ali Koç, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ile bizzat görüşerek pazarlıklara başlayacak.