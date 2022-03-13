Fenerbahçe'de Altay Bayındır Süper Lig tarihine geçen asistini anlattı

Fenerbahçe, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 5-2 mağlup etti. Alanya'daki gecede kalesine gelen 11 şutun 9'unu çıkaran Altay Bayındır galibiyeti değerlendirdi.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk asist yapan kaleci olarak tarihe geçen Altay Bayındır, Aytemiz Alanyaspor galibiyetini yorumladı.

Altay Bayındır ne söyledi?

23 yaşındaki file bekçisi karşılaşmanın ardından beIN SPORTS'a konuştu.

Altay, "İlk olarak takımımızın mücadelesinden dolayı herkese teşekkür ederim. 2-0'dan 2-2 kötü durumdu ama toparlamasını bildik. Takıma katkı sağladığım ve asist yaptığım için mutluyum. Bu hep düşündüğüm bir şeydi. Diego Rossi de gol yaptı, teşekkür ettim" dedi.

Sarı-lacivertli taraftarların desteği için teşekkür eden Altay, "Taraftara çağrı yapılacak bir şey yok. Bir önceki maçta da ellerinden geleni yaptılar. Biz de sahada ruh ve karakter ortaya koyuyoruz. Onlar için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız." ifadelerini kullandı.

İstatistikler ne diyor?

OPTA | Profesyonel kariyerindeki ilk asistini Alanyaspor karşısında yapan Altay Bayındır, Opta'nın detaylı analize başladığı 2010/11'den bu yana Süper Lig'de gol pası veren ilk Fenerbahçe kalecisi oldu.

Alanyaspor karşısında dokuz kurtarış yapan Altay Bayındır, Süper Lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. (9)