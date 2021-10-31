Fenerbahçe'de Altay Bayındır, 3 ay sahalardan uzak kalacak

Konyaspor deplasmanında 2-1'lik mağlubiyetle dönen Fenerbahçe'de omuzundan sakatlanarak maça devam edemeyen Altay Bayındır'ın ez az 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtiliyor.

Süper Lig’in 11. haftasında deplasmanda Konyaspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de kaleci Altay Bayındır, Luiz Gustavo ve Enner Valencia sakatlıkları nedeniyle mücadeleyi tamamlayamamıştı.

İkinci yarıda omuzundan yaşadığı sakatlık nedeniyle sahayı gözyaşları içinde terk eden milli kaleci Altay Bayındır’dan kötü haber geldi. Maçın ardından hastaneye götürülen genç kalecide herhangi bir kırık tespit edilmedi ancak omuzundaki bağlarda ciddi gerilme olduğu belirtildi.

Ameliyat olabilir

Takım ile birlikte İstanbul’a dönen Altay Bayındır’a sabah saatlerinde MR çekileceği ve omuzundaki kapsülde yırtık çıkarsa ameliyat olma ihtimalinin ortaya çıkacağı ifade edildi. Daha önce Pelkas’ın yaşadığı omuz problemine benzer bir durumla karşı karşıya kalan Altay Bayındır’ın sahalardan en az 3 ay uzak kalması bekleniyor.

Konyaspor deplasmanında 70. dakikada Serdar Gürler ile sert şekilde çarpışarak omuzundan sakatlık yaşayan Altay Bayındır yerini Berke Özer’e bırakmıştı. Sahadan gözyaşları içinde ayrılan Altay Bayındır’a Konyaspor tribünleri de alkışlarla moral vermişti.