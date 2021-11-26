Fenerbahçe'de Allahyar, ocak ayında geri dönüyor

fFnerbahçe'nin Ukrayna ekibi Zorya'ya kiraladığı Allahyar'ın kiralık sözleşmesi aralık ayında bitiyor. Fenerbahçe, Ukrayna ekibinin yaptığı teklifi geri çevirdi. Allahyar, ocak ayında tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

Fenerbahçe'nin gelişimini beğendiği Allahyar'da korkulan olmadı. 20 yaşındaki İranlı forvet, ocak ayında Fenerbahçe'ye geri dönüyor.

Allahyar'ın 31 Aralık'ta kiralık sözleşmesi sona eriyor. Ukrayna ekibi Fenerbahçe'ye bonservis teklifinde bulundu ancak kabul edilmedi. Allahyar ocak ayında tekrar Sarı-Lacivertli formayı giyecek.

İranlı futbolcu bu sezon çıktığı 20 karşılaşmada 8 gol ve 4 asist üretti. Allahyar 2 golü Avrupa'da kaydetti. Esas bölgesi forvet olan İranlı yeteneğin kanatlarda da oynayabilmesi Fenerbahçe'nin elini bir hayli güçlendirecek.