T24 LogoT24 Logo
Spor

Fenerbahçe'de 23 maçta 5 gol atan Frey, bir maçta 5 gol kaydetti!

09 Ağustos 2021 10:34

Fenerbahçe’den Belçika ekibi Antwerp’e transfer olan Michael Frey, Standard Liege ile oynanan mücadelede 5 gol kaydetti.

Fenerbahçe' Michael Frey, yeni takımı Royal Antwerp'te şov yapmaya devam ediyor.

Belçika ekibinde fırtınalar estiren Frey, bugün Standard Liege ile oynanan mücadelede tam 5 gol kaydetti.

5 gol, 1 asistle oynamıştı

Michael Frey, Fenerbahçe'ye 2018 yılında FC Zürich'ten 2.6 milyon Euro bedelle transfer olmuştu. İsviçreli golcü, Sarı-Lacivertli takımda forma şansı bulamamış ve önce Nürnberg'e ardından da Beveren'e kiralanmıştı.

Frey, Fenerbahçe formasıyla oynadığı 23 maçta 5 gol, 1 asistlik performans sergilemişti.

Michael Freyantwerpstandard liege antwerpfenerbahçe
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24