Fenerbahçe'de 2 imza daha yolda

Kadroyu gençleştirmek ve gelecek vaat eden isimler transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de temaslar başladı.

Sözcü'den İrfan Yirmibeş'in haberine göre sarı-lacivertlilerin listesinde iki gurbetçi forvet var. Sarı-lacivertliler, İngiliz Brentford'da forma giyen 20 yaşındaki Halil İbrahim Dervişoğlu ile Almanya'da Hertha Berlin'den Muhammed Kiprit'i kadroya katmak için harekete geçti. Halil İbrahim'in forma şansı bulamadığı ve ayrılmak istediği öğrenildi. Muhammed için de Fenerbahçe, Alman yöneticilerle görüşüp bilgi alacak.