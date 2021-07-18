Fenerbahçe'de 15 oyuncu yolcu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira, 39 kişilik kadroyu 28'e indirmek için kolları sıvadı.

Vitor Pereira, kadro şişkinliğiyle mücadele ediyor. Fenerbahçe'nin elinde, Ocak 2022'de kiralıktan dönecek Allahyar haricinde 39 sözleşmeli futbolcusu bulunuyor. Türkiye Futbol Federasyonu, 28 futbolcuya A Takım listesinde lisans veriyor ve liglerin başlamasına 1 aydan az süre kala Pereira'yı zor seçimler bekliyor.

Sözcü gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe kadrosundan en az 15 oyuncuyla yolların ayrılması gündemde. Transfer edilen isimlerin sayısı artarsa bu sayı da artmalı. Ayrıca Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma uyarınca maaş bütçesinin yüzde 15 indirilmesi de şart.

Bu sezon Fenerbahçe'de sadece Frey satılabildi. Kadrodaki pek çok oyuncu yüksek maaşları bırakıp gelen teklifleri kabul etmiyor. Kulübe de ciddi bir teklif gelmiş değil.