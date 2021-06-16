Fenerbahçe'de 10 milyon euro ödenerek alınan 3 isme neşter vuruldu

Fenerbahçe’de kadroda düşünülmeyen isimler belirlenirken, ayrılmaları için formül aranıyor. İlk 11’de de yer bulamayan bu oyuncuların minimum zararla bile olsa gitmelerinin planları yapılıyor.

Fenerbahçe’de yeni teknik direktör için çalışmalar sürerken bir yandan da mevcut kadro üzerinde planlamalar yapılıyor. Sarı-lacivertlilerde başkan Ali Koç bu ay içerisinde teknik direktör kararını verecek.

Ancak bu teknik direktör kararıyla beraber Fenerbahçe'de mevcut kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle yolların ayrılması planlanıyor.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de yaşadığı limit sıkıntısına rağmen sarı-lacivertliler bonservis bedeli ödeyerek üç oyuncuyu kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli takıma toplamda 10 milyon euroya yakın bir bedelle getirilen ancak başarısız olan Tisserand, Lemos ve Samatta artık düşünülmüyor.

Yönetimin planı bu üç isimle yolları ayırmak. Ancak bonservis bedeli ödendiği için bu oyuncular ile yollar ayrılırken sadece maaşları değil ödenen bonservis bedelleri ile ilgili de bir kayıp söz konusu olacak.

Bu üç isme şu anda Süper Lig’den talipler var. Ama bu oyuncular ligde Fenerbahçe’den başka bir takımda oynamak istemiyor.

Bu nedenle kiralık olarak Avrupa’ya dönmeleri bir diğer ihtimal olarak düşünülüyor. Kulübün kasasından bu üç oyuncu için bonservis bedeli olarak toplamda 10 milyon euroya yakın para çıktı.