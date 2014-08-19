Fenerbahçe, Cristian Baroni'nin sözleşmesini feshetti

Başkan Aziz Yıldırım'ın özel olarak görüştüğü Cristian Baroni ile Fenerbahçe'nin yolları ayrıldı. Bu gelişme sonrası yabancı kontenjanı açılırken, Diego Ribas'ın lisans krizi çözülecek.

Sarı-lacivertli yönetim, yabancı oyuncularını göndermeye devam ediyor. Miroslav Stoch ve Milos Krasic'in ardından Cristian Baroni'nin kaderi de belli oldu.

Habertürk Gazetesi'nde yer alan habere göre; Başkan Yıldırım'ın, dün kulüpte toplantı yaptığı Brezilyalı oyuncuya, "Sen bizim evladımızsın. Bugüne kadar verdiğin emeklerden dolayı teşekkür ederim. Sana her zaman kapımız açık. Bu kulüp, senin hizmetlerini unutmayacak. Çok teşekkür ediyoruz" diyerek, sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetti.

Baroni'nin Fenerbahçe 'de 1 milyon 800 bin Euro alacağı var. Yıldız oyuncuya bu paranın 500 bin Euro'su peşin, kalanı da taksitler halinde ödenecek. Cristian da Başkan Aziz Yıldırım'ın bu samimi yaklaşımı karşısında jest yaparak bir kulüple anlaşması halinde kendisine ödenecek parayı, Fenerbahçe'den alacağı 1 milyon 300 bin Euro'dan düşeceğini söyledi.

Anlaşma sonrasında sözleşmenin feshedildiği Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirildi. Kontenjan engeline takılan Diego Ribas'a, Baroni'nin gönderilmesiyle birlikte lisans çıkarılacak.