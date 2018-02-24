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Spor

Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü'nün 2'nci yıl etkinliği yapıldı

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA 2016 yılında kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü (FBÇGK) kuruluşunun 2

24 Şubat 2018 15:32

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

2016 yılında kurulan Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü (FBÇGK) kuruluşunun 2. yıldönümünü bugün kutladı.
Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü fuaye alanında yapılan ve ücretsiz gerçekleştirilen organizasyonda; çocuklar, gençler ve aileleri için eğlenceli faaliyetler yapıldı.
Her yaştan FBÇGK katılımcılarının bir araya geldiği etkinlikte animasyon ekipleri, Canlı karaoke, Ice hokey, Langırt, Dev jenga, Oyun hamuru, Play Station ve daha birçok faaliyetlerde eğlenceli anlar yaşandı. 

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü eğlencesi ve katılımcılardan detaylar
 

FOTOĞRAFLI

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