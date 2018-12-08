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Spor

Fenerbahçe çiçeklerle karşılandı

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) SPOR Toto Süper Lig’de alt sıralardaki rakibi Akhisarspor’a yarın konuk olacak Fenerbahçe, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi

08 Aralık 2018 22:47

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA)

SPOR Toto Süper Lig’de alt sıralardaki rakibi Akhisarspor’a yarın konuk olacak Fenerbahçe, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli takımı İzmir’e inişinde az sayıda taraftarı karşıladı. İzmir Fenerbahçeliler Derneği üyelerinin çocukları, Fenerbahçeli futbolcular ve Sportif Direktör Damien Comolli’ye havalimanından çıkışta çiçek verdi.
Sarı-lacivertli futbolculardan Hasan Ali, taraftarların imza ve fotoğraf çektirme isteğini kırmadı. Kafile otobüse binerken havaalanında bulunan bir grup Göztepe taraftarı Göztepe tezahüratları yaptı. Fenerbahçe kadrosunda Saldado, Jailson, Frey ve Valbuena yer almadı. Sarı-lacivertli kafile, İzmir’den kara yoluyla kamp maç için kamp yapacağı Manisa’ya geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Fenerbahçe kafile otobüsü ve taraftarlardan detay
-Fenerbahçe’nin havaalanından çıkıp otobüse binişi
-Küçük taraftarların Hasan Ali’ye çiçek vermesi

HABER: Ergin KARATAŞ – KAMERA: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

(FOTOĞRAFLI)

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