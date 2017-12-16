Fenerbahçe, Cengiz Ünder'i kadroya katmayı planlıyor

Roma, Cengiz Ünder’i Türkiye’den forma giyebleceği bir kulübe kiralamayı düşünüyor. Fenerbahçe Aykut Kocaman’ın talebiyle milli oyuncuyu kiralamak için harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle yerli isimleri de gündemine almıştı. Fenerbahçe, kanat takviyesi için Celta Vigo’da umduğunu bulamayan Emre Mor’u gözüne kestirmişti. Ancak kanarya’nın gündemindeki tek ismin Emre olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile yakından ilgileniyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Başakşehir’den Roma’ya transfer olan milli yıldızı yarım sezonluğuna ya da 1.5 sezonluğuna renklerine katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Oynatma garantisi

İtalyan devi, ocak ayında Cengiz’i kiralık göndermeye sıcak bakıyor. Ancak Roma’nın önceliği, İtalya Serie A takımlarından biriyle anlaşmak. Fenerbahçe ise sarı-kırmızılılar’ı bu kararından vazgeçirmek için, Salih Uçan transferinde kurulan iyi ilişkilere güveniyor. Yönetim, Cengiz için oynama garantisi vererek Roma’yı ikna etmeye çalışacak.

Kocaman çok istiyor

Cengiz Ünder, tam anlamıyla Aykut Kocaman’ın hayallerini süslüyor. Cengiz’in yüksek tekniği, hızı, paslı oyunu sevmesi ve takım oyununa yatkınlığı; tam da Kocaman’ın istediği özellikler. Sarı lacivertliler’in bu nedenle kanat transferinde önceliği 20 yaşındaki oyuncuya vereceği öğrenildi.