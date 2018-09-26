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Spor

Fenerbahçe, Çaykur Rizespor hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA) -  Fenerbahçe, Süper Lig'in 7'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri'nde bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı

26 Eylül 2018 17:16

İSTANBUL, (DHA) - 
Fenerbahçe, Süper Lig\'in 7\'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Can Bartu Tesisleri\'nde bugün sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Beşiktaş maçına ilk on birinde başlayan oyuncular rejenerasyon çalışmaları ile antrenmanı tamamlarken; diğer oyuncular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından dar alan pas organizasyonları yaparak sonrasında gerçekleştirilen dar alanda çift kale maçlarla antrenmanı tamamladı.
Sarı-lacivertiler, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını 27 Eylül Perşembe günü Can Bartu yapacağı çalışmayla devam edecek.

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