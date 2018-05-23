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Spor

Fenerbahçe camiası iftar yemeğinde bir araya geldi

İSTANBUL / DHA Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu'nun geleneksel iftar yemeğine Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı

23 Mayıs 2018 02:00

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu\'nun geleneksel iftar yemeğine Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı.
Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde düzenlenen organizasyonda bir konuşma yapan yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, \"Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldiniz. Nisan ayı olağan toplantısında sizlerin oylarıyla 3 yıl daha yüksek divan kurulu
başkanlığına seçildim. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

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