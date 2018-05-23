Fenerbahçe camiası iftar yemeğinde bir araya geldi

İSTANBUL / DHA

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu\'nun geleneksel iftar yemeğine Başkan Aziz Yıldırım, yöneticiler ve Yüksek Divan Kurulu üyeleri katıldı.

Faruk Ilgaz Tesisleri\'nde düzenlenen organizasyonda bir konuşma yapan yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük, \"Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını dilerim. Hoş geldiniz. Nisan ayı olağan toplantısında sizlerin oylarıyla 3 yıl daha yüksek divan kurulu

başkanlığına seçildim. Destekleriniz için hepinize teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

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