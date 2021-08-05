Fenerbahçe, Çağtay Kurukalıp’ı transfer ettiğini açıkladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp’ı transfer ettiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe 19 yaşındaki sol bek Çağtay Kurukalıp ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki sol bek oyuncusu Çağtay Kurukalıp’ı bonservissiz olarak renklerine kattı.

Kulübümüzün 3 sezonluk sözleşme imzaladığı Çağtay Kurukalıp’a çubuklu formamızla başarılar ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe’ye hoş geldin Çağtay!"