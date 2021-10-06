Fenerbahçe bu sezon iki maç üst üste aynı 11'i kullanmadı

Yaptığı rotasyonlarla dikkati çeken Fenerbahçe'nin teknik patronu Vitor Pereira, 12 resmi maçta 25 oyuncusundan faydalandı ve hiç iki maça üst üste aynı kadro ile çıkmadı.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Süper Lig'de 8, Avrupa'da ise 4 maç yapan Fenerbahçe'de bu sezon 12 karşılaşmalık periyotta Pereira hep farklı kadrolarla takımını sahaya sürdü.

Sarı-lacivertlilerin teknik patronu 23 futbolcusuna ilk 11'de şans tanıdı.

Pereira'nın ilk 11'de vazgeçemediği ise iki isim bulunuyor: Altay Bayındır ve Luiz Gustavo. Bu futbolcular Pereira'nın prensleri olarak dikkati çekti. Süre alıp ilk 11'de şans bulamayan isimler ise genç yetenekler Arda Güler ile Fatih Yiğit Şanlıtürk oldu. Pereira, genç kaleci Berke Özer ile yeni transferlerde Burak Kapacak'a ise henüz forma şansı vermedi.

Pereira, savunmadaki ideal kadrosunu oluştururken, aynı durumu ileri hat için söylemek mümkün olmuyor.

Szalai ve Kim, savunmanın vazgeçilmez ikilisi konumunda. Savunma 3'lüsünü tamamlayan diğer isim ise sakatlanana kadar Tisserand, daha sonra ise Serdar Aziz ya da Novak oldu.

Pereira, hücum 3'lüsünde ise her maç değişik isimler oynattı. Portekizli teknik adam üst üste iki maç aynı hücum hattını henüz oluşturamadı.