Fenerbahçe borsada da fark attı

2013-2014 futbol sezonunu en yakın rakibinin 9 puan önünde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe, Borsa İstanbul'da yılın ilk yarısında yüzde 35 kazandırarak rakiplerine fark attı. Beşiktaş'ın getirisi yüzde 13'ü geçerken Galatasaray yatırımcısına yüzde 2,32 getiri sağlayabildi. Trabzonspor'a yatırım yapanlar ise yüzde 1,70 zarar etti.

Fenerbahçe hisseleri 2014 yılının ilk yarısında yatırımcısına yüzde 35 kazandırarak, Borsa İstanbul'da işlem gören spor hisseleri arasında açık ara lider oldu.

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre, 2013-2014 futbol sezonunu en yakın rakibinin 9 puan önünde şampiyon olarak tamamlayan Fenerbahçe'nin hisse senedi fiyatı da 2014 yılının ilk yarısında yüzde 34,63 yükseliş kaydederek ezeli rakiplerinin hisse performanslarına önemli ölçüde fark attı.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor hisseleri arasında yılın ilk yarısında en yüksek getiriyi kazandıran Fenerbahçe Futbol AŞ hissesini, yatırımcısına yüzde 13,41 kazandıran Beşiktaş Futbol Yatırımları AŞ izlerken, Galatasaray Sportif AŞ yüzde 2,32 değer kazandı. Trabzonspor Sportif AŞ hisseleri ise yılın ilk yarısında yatırımcısına yüzde 1,70 kaybettirdi.

Analistler, Fenerbahçe hisselerinin yükselişinde, Başkan Aziz Yıldırım'ın şike davası ile ilgili yeniden yargılama talebinin kabul edilmesinin etkili olduğunu belirterek, Beşiktaş hisselerinde ise yapımı hızlı bir şekilde devam eden stadyum inşaatı ile ilgili gelir beklentisinin yükselişi desteklediğini kaydetti.

Galatasaray'ın gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımının yanı sıra özellikle futbol takımının kadrosu ve teknik direktörü ile ilgili anlaşmaların ilk yarıya yetişmemesinin satış baskılarına neden olduğunu ifade eden analistler, Trabzonspor hisselerindeki düşüşte sportif alanda yaşanan başarısızlığın etkili olduğunu vurguladı.

Spor hisselerinin ilk yarı performansı

Haziran ayı 2013 yılı Fark (%)

Fenerbahçe 38,10 28,30 34,63

Beşiktaş 2,03 1,79 13,41

Galatasaray 22,05 21,55 2,32

Trabzonspor 4,03 4,10 -1,70